Хэмилтон: Машины в 2026 году останутся слишком тяжёлыми

Почти ровно 17 лет назад Льюис Хэмилтон одержал свою первую победу в Формуле 1, и это было именно в Канаде, а всего семикратному чемпиону мера удавалось семь раз подниматься в Монреале на вершину подиума. По его словам, благодаря прогрессу, достигнутому Mercedes в последнее время, сейчас уже вновь можно рассчитывать на финиш в первой тройке.

Льюис Хэмилтон: «Можно сказать, что эта трасса – своего рода уличное кольцо, которое чем-то напоминает картодром. Успеха здесь добиваются те гонщики, кто умеет поздно тормозить, а также те, для кого характерен агрессивный стиль пилотирования. Полагаю, что меня уже давно отличает именно такой стиль.

Я чувствую, что наша команда постепенно прибавляет, хотя все остальные тоже добиваются улучшений, но очень радует, что мы прогрессируем и сокращаем отставание от Red Bull. Не думаю, что нам всё ещё далеко до подиума, к тому же в этот уик-энд на обеих машинах команды установлены технические новинки, и завтра посмотрим, как они себя покажут. И постараюсь опередить напарника в квалификации!»

Также Хэмилтон поделился первыми комментариями по поводу обнародованного сегодня технического регламента Формулы 1, который вступит в силу в 2026 году.

«Новый регламент – смелый шаг, в том числе. это относится к силовым установкам, – сказал Льюис. – Но при этом вес машин снизится всего на 30 кг, и они всё равно останутся слишком тяжёлыми.

Я разговаривал с несколькими гонщиками, которые уже пилотировали виртуальные модели этих машин на симуляторе – мне этого пока не доводилось – по их словам, они довольно медленные. В общем, посмотрим, в верном направлении сделан этот шаг или нет. Мы просто должны добиться, чтобы машины были эффективными и быстрыми, чтобы в итоге улучшалось качество гонок».

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