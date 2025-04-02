Рио Хиракава сядет за руль в первой тренировке

В Alpine подтвердили временную замену пилота в первой сессии свободных заездов Гран При Японии. В рамках обязательных для команд тестов молодых гонщиков за руль сядет резервный и тест-пилот Рио Хиракава.

Для японского гонщика это вторая пятничная тренировка, первую он провёл в прошлом году в Абу-Даби за рулём McLaren.

В Сузуке 31-летний Хиракава временно заменит Джека Дуэна.

Рио Хиракава: «С волнением жду возможности сесть за руль A525 в первой пятничной тренировке. Я помню, как 18 лет назад, в 2007-м, впервые приехал на Гран При Японии, но тогда гонка проходила в Фудзи.

Тогда началась моя гоночная карьера, а в этот уик-энд сбудется мечта, к которой я шёл много лет. Я готовился, работал на симуляторе в Энстоуне, и хочу получить максимум удовольствия от этого момента».

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