Пермейн: Не вижу проблем, если спринтов станет больше

Алан Пермейн, недавно назначенный новым руководителем команды Racing Bulls, заявил, что будет рад, если спринтерских гонок станет больше.

В настоящее время короткие субботние гонки включены в программу шести Гран При, но Стефано Доменикали, президент и исполнительный директор Формулы 1, пообещал, что в перспективе их число может быть увеличено.

«В конечном итоге мы должны дать нашим клиентам – зрителям, болельщикам, которые смотрят гонки – то, что они хотят, – цитирует Пермейна RacingNews365. – Это наша первоочередная задача, и мы, конечно, доверяем Стефано и Формуле 1. Они великолепно справляются со своим делом. Вместе с ними через решения Комиссии Формулы 1 мы можем формировать облик нашего спорта.

По-моему, спринты – это весело, и я не вижу проблем, если их станет больше. Буду только рад».

Недавно мы приводили слова Доменикали о том, что он намерен обсудить с командами применение в коротких субботних гонках частично реверсивного порядка старта, ведь это уже давно практикуется в молодёжных сериях Ф3 и Ф2.

Такое предложение кажется излишне радикальным, и вовсе не факт, что оно будет поддержано. По мнению Марио Изолы, директора Pirelli Motorsport, Формула 1 должна применять сбалансированный подход к внедрению разного рода новшеств.

«Что-то менять, когда всё идёт хорошо – это риск, на который никто не хочет идти, – считает он. – Но если мы не хотим опаздывать, то должны предвидеть, что может принести Формуле 1 успех в будущем, ведь он не гарантирован. Мы ведём эти дискуссии, потому что Стефано и его организация решили предпринять нечто необычное, что сначала кажется довольно странным, но подобный подход неплохо срабатывает…»

