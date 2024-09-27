Колапинто: Я сосредоточен на работе с Williams

Франко Колапинто пригласили в Williams на замену Логана Сарджента до конца сезона. На 2025-й у команды нет вакансий, но молодой аргентинец надеется остаться в Формуле 1.

Франко Колапинто: «Пока я об этом не думаю и новости особенно не читаю. Сейчас я выступаю за Williams и мы отлично справляемся.

Я продолжаю работать и сосредоточен на том, чтобы закончить сезон на хорошей позиции. Мне предстоит многому научиться, а там посмотрим, что будет в следующем году.

Я не концентрируюсь на 2025-м, а стараюсь использовать уникальный шанс, который получил от Джеймса Ваулза и Williams. Мы очень, очень хорошо работаем вместе. Мы делаем шаги вперед, и я думаю, что по этому пути нужно двигаться дальше.

Конечно, я мечтаю остаться в Формуле 1, тогда мечта станет реальностью. Но сейчас я невероятно рад возможности выступить за Williams в следующих гонках. Я горжусь тем, что являюсь частью этой команды и вместе с ней зарабатываю очки. Вместе мы добиваемся больших успехов».

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