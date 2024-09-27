Кубок Италии. Наполи и Монца не повторили ошибок некоторых других команд Серии А

Все решилось очень рано

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Кубок Италии. Второй раунд

Монца. "Ю-Пауэр Стадиум"

"Монца" – "Брешия" (II) 3:1

Голы: Кирьякопулос 5, Пессина 11, Капрари 40 (пен.) – Нуама 68

Уже семь команд Серии А вылетели из нынешнего розыгрыша Кубка Италии. Разумеется, большей частью аутсайдеры. "Монца", идущая в Высшем дивизионе 19-ой, также пребывала в опасности. Тем более, что предыдущий раунд прошла дома в борьбе с "Зюдтиролем" из Серии Б лишь в серии пенальти, а в предыдущем сезоне вылетала от команды из Серии Б.

На этот раз все же "бело-красные" справились. Не повторив, например, ошибки "Дженоа", которая вчера открыла счет рано против "Сампдории", но не добила, в концовке пропустила и в итоге вылетела. Подопечные Алессандро Несты открыли счет рано и быстро забили второй. А в концовке тайма добавили третий и закрыли вопрос против команды c шестого места во Втором дивизионе.

В следующем раунде "Монца" сыграет с "Болоньей".

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Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" – "Палермо" (II) 5:0

Голы: Нгонг 7, 12, Жезус 42, Нерес 70, МакТоминей 77

"Наполи" также не повторил ошибок. В том числе собственных из предыдущего раунда. Тогда он не сумел забить дома "Модене" из Серии Б в основное время и прошел ее лишь в серии пенальти. Но на этот раз решил все очень рано и в итоге довел до разгрома. Причем с десятью изменениями в стартовом составе по сравнению с последним матчем лиги против "Ювентуса", с Лукаку, Кварацхелией, Политано, Ангиссой, Ди Лоренцо, Буонджорно, Ррахмани в запасе с первых минут.

Дублер Политано на правом фланге атаки Нгонг быстро сделал дубль. Ударом с линии штрафной после ассиста дублера Кварацхелии Распадори. Затем Сирил получил длинный пас от Лоботки немного на фланге, сместился в центр и закрутил. В концовке тайма Давид Нерес навесил угловой, центральный защитник Жуан Жезус его замкнул, а на 58-ой минуте "Палермо" остался вдесятером, открыв дорогу к унизительному поражению. Чемпион Европы-2020 Сальваторе Сиригу в итоге пропустил пять.

В 1/8 финала "Наполи" встретится с "Лацио".

В целом три команды Серии Б остались в турнире – "Сассуоло", "Сампдория" и "Чезена". Так много из низших дивизионов не было на стадии 1/8 финала с сезона 2018/19.

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