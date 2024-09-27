«Это унижает...» Экс-чемпион мира оценил шансы Джошуа против Усика и Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа

Бывший чемпион мира Крис Алгиери оценил шансы Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) в возможных поединках против Александра Усика (22-0, 14 КО) и Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО):

«Я не вижу Энтони Джошуа на чемпионских уровнях против ребят, которые борются за мировые титулы.

Вижу ли я его в бою с Тайсоном Фьюри, если он проиграет Александру Усику? Да. Есть ли у него шансы победить Дюбуа в повторном поединке? Нет. Вижу ли я его снова в бою с Усиком? Нет. Вижу ли я его конкурентоспособным против Тайсона Фьюри? Нет. Я больше не вижу его конкурентоспособным на самом высоком уровне.

Он рано отправил Руиса в нокдаун. Он выглядел хорошо. В поединке против Дюбуа он не выглядел хорошо с самого начала. Энтони настолько плохо дрался в последнем бою, что это даже унижает выступление Дюбуа».

Напомним, в ночь с 21 на 22 сентября 2024 года состоялся бой британских боксеров в супертяжелом весе Энтони Джошуа – Даниэль Дюбуа. В 5-м раунде Дюбуа нокаутировал своего соперника, до этого трижды отправив его в нокдаун.

sport.ua