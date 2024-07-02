Леннокс Льюис предположил, кто бы победил: Майк Тайсон или Владимир Кличко

Легендарный боксер Леннокс Льюис, который в свое время был абсолютным чемпионом в хевивейте, принял участие в блиц-опросе и выбирал между лучшими боксерами. Льюис считает, что Владимир Кличко был лучше Майка Тайсона.
– Деонтей Уайлдер или Фрэнк Бруно?
– Фрэнк Бруно
– Фрэнк Бруно или Майк Тайсон?
– Майк Тайсон
– Майк Тайсон или Энтони Джошуа?
– Майк Тайсон
– Майк Тайсон или Джо Фрейзер?
– Майк Тайсон
– Майк Тайсон или Владимир Кличко?
– Владимир Кличко
– Владимир Кличко или Тайсон Фьюри?
– Тайсон Фьюри
– Тайсон Фьюри или Леннокс Льюис?
– Леннокс Льюис
Ранее Холифилд ответил на вопрос, кто лучше: Усик или Майк Тайсон.