Леннокс Льюис предположил, кто бы победил: Майк Тайсон или Владимир Кличко

Getty Images/Global Images Ukraine. Леннокс Льюис

Легендарный боксер Леннокс Льюис, который в свое время был абсолютным чемпионом в хевивейте, принял участие в блиц-опросе и выбирал между лучшими боксерами. Льюис считает, что Владимир Кличко был лучше Майка Тайсона.

– Деонтей Уайлдер или Фрэнк Бруно?

– Фрэнк Бруно

– Фрэнк Бруно или Майк Тайсон?

– Майк Тайсон

– Майк Тайсон или Энтони Джошуа?

– Майк Тайсон

– Майк Тайсон или Джо Фрейзер?

– Майк Тайсон

– Майк Тайсон или Владимир Кличко?

– Владимир Кличко

– Владимир Кличко или Тайсон Фьюри?

– Тайсон Фьюри

– Тайсон Фьюри или Леннокс Льюис?

– Леннокс Льюис

Ранее Холифилд ответил на вопрос, кто лучше: Усик или Майк Тайсон.

sport.ua