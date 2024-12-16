«Усик тогда корчился от боли». Экс-чемпион мира оценил реванш с Фьюри 

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Тимоти Брэдли поделился мнением относительно предстоящего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«У Тайсона есть один вариант добиться успеха в этом бою. Это бить Усика по корпусу. У него это неплохо получалось в первом бою. Но это также большой риск – Тайсон высокий боксер и когда он наносит удары по корпусу, то его голова открыта и Александр имеет шанс нанести удар. Усика много раз поражали за карьеру по корпусу. Тот же Дюбуа ударил его по корпусу, легально, Александр корчился от боли», – сказал Брэдли.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

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