Список лучших бомбардиров НХЛ на 16 декабря: Капризов сместил Кучерова со второй строчки

Кирилл Капризов. Фото USA Today Sports
Форвард «Колорадо» Натан Маккиннон продолжает лидировать в списке лучших бомбардиров НХЛ в сезоне-2024/25.
На счету 29-летнего канадца 50 (13+37) очков в 32 встречах. На второй строчке форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов, который 16 декабря в матче с «Вегасом» (2:3) оформил дубль и набрал 47 (22+25) очков в 30 играх.
Третью строчку делят нападающий «Тампы» Никита Кучеров (14+32) и форвард «Колорадо» Микко Рантанен (18+28): у обоих игроков по 46 очков.
Первая пятерка лучших бомбардиров НХЛ в сезоне-2024/25 на 16 декабря:
1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 50 (13+37) очков в 32 матчах
2. Кирилл Капризов («Миннесота») — 47 (22+25) очков в 30 матчах
3. Никита Кучеров («Тампа») — 46 (14+32) очков в 26 матчах
3. Микко Рантанен («Колорадо») — 46 (18+28) очков в 32 матчах
5. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 45 (22+23) очков в 30 матчах