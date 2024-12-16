Даллас в результативной перестрелке обыграл Голден Стэйт в НБА

Лейкерс дома победил Мемфис

В регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошли очередные матчи.

Результативную перестрелку устроили Голден Стэйт и Даллас, набрав 276 очков на двоих — 133:143. Действующий чемпион Бостон на выезде обыграл Вашингтон — 112:98. Лейкерс на своей площадке победили Мемфис — 116:110.

Индиана Пэйсерс — Нью-Орлеан Пеликанс — 119:104 (31:28, 28:14, 40:38, 20:24)

Вашингтон Уизардс — Бостон Селтикс — 98:112 (23:34, 29:33, 20:24, 26:21)

Орландо Мэджик — Нью-Йорк Никс — 91:100 (22:22, 19:29, 26:24, 24:25)

Сан-Антонио Сперс — Миннесота Тимбервулвз — 92:106 (19:28, 18:24, 33:24, 22:30)

Финикс Санз — Портленд Трэйл Блэйзерс — 116:109 (33:21, 24:30, 26:28, 33:30)

Голден Стэйт Уорриорс — Даллас Маверикс — 133:143 (33:46, 41:35, 33:33, 26:29)

Лос-Анджелес Лейкерс — Мемфис Гризлис — 116:110 (30:20, 34:26, 22:31, 30:33)

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