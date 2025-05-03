Днепр победил Киев-Баскет и выиграл Суперлигу FAVBET-2024/25

Днепряне защитили чемпионский титул, добытый в прошлом сезоне

В решающем матче финальной серии плей-офф Суперлиги FAVBET-2024/25 Днепр сумел дожать Киев-Баскет — 69:66.

За днепрянами остались три первых четверти встречи. Далее коллектив Дмитрия Забирченко едва не совершил камбэк: 24:13, а за три секунды до финальной сирены столичный коллектив вывел на дальний бросок Карпюка (при -3), однако его попытка оказалась неточной.

Днепр сумел защитить чемпионское звание в Украине. Напомним, что в прошлом сезоне 2023/24 команда Владимира Коваля также завоевала титул по итогам плей-офф.

Бронзовые медали сезона 2024/25 — в активе Черкасских Мавп, которые в серии из трех матчей обыграли Ровно. Напомним, что уже определены и три индивидуальных награды сезона: центровой Мавп Андрей Агафонов был признан лучшим центровым сезона, его партнер по команде, разыгрывающий Лев Кошеватский — лучшим игроком защитного плана, а лучшим легионером сезона стал защитник Ровно Си Джей Уильямсон.

Суперлига FAVBET-2024/25. Финал. Третий матч

Днепр — Киев-Баскет — 69:66 (19:13, 17:13, 20:16, 13:24)

Днепр: Тимофеенко (26 + 17 подборов), Сыпало (18 + 9 подборов), Конев (9 + 9 подборов), Закурдаев (8), Горобченко (5), Дубоненко (2), Загреба (2)

Киев-Баскет: Клевзуник (15), Сушкин (14), Буренко (10), Зайцев (8), Сандул (8), Карпюк (6), Смитюх (3), Сафонов (2)

Счет в серии — 2:1

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