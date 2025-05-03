Санта Маргерита ди Пула (M25). Овчаренко стал чемпионом турнира ITF в парном разряде

Украинский теннисист Александр Овчаренко стал победителем турнира ITF в Италии в парном разряде



В решающем поединке Александр Овчаренко и его напарник испанец Карлос Санчес Ховер обыграли пару Чираг Духан/Лаутаро Агустин Фалабелла (Индия/Аргентина) – 6:4, 3:6, 10-3. Украинско-испанский тандем за 74 минуты, которые продолжался поединок, проиграли два гейма на своей подаче и сделали шесть брейков.

Путь к титулу:

R1: Мэтт Клейман/Марсель Марлон Судзум (США/Нидерланды, ALT) 6:2, 7:5

QF: Сильвио Менкалья/Массимо Пицциджони (Италия) 6:4, 6:1

SF: Лоренцо Карбони/Марко Фурланетто (Италия) 6:1, 7:5

FR: Чираг Духан/Лаутаро Агустин Фалабелла (Индия/Аргентина, 3) 6:4, 3:6, 10-3

23-летний Александр Овчаренко 19-й раз дошел до финала на турнире ITF в парном разряде и 9-й раз стал чемпионом. В этом сезоне Овчаренко впервые сыграл в финале парного турнира. Успех в Санта Маргерита ди Пула принес ему 891 доллар США призовых и 25 очков в парный рейтинг АТР.



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