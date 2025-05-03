ЧМ по хоккею. Украина закончила турнир и зависит от конкурентов. Таблица

Сборная Украины по хоккею в своем последнем матче на чемпионате мира в Дивизионе 1A проиграла 2:3 в основное время и упустила шанс выйти в элитный дивизион, хотя для этого было достаточно одного пункта.
Теперь украинские хоккеисты зависят от конкурентов, которые сыграют позже. Один пункт британцев с Польшей и победа Италии над аутсайдером Румынией в основное время оставляет Украину вне топ-2 и элитного дивизиона.
Украина после пяти встреч набрала 9 очков.
У сборной Украины есть преимущество с Италией за счет личной победы, однако у Великобритании такое же преимущество над Украиной.
Чемпионат мира по хоккею. Дивизион 1A
Япония – Украина 3:2
Италия – Румыния. Начало в 16:00
Великобритания – Польша. Начало в 19:30