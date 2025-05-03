ЧМ по хоккею. Украина закончила турнир и зависит от конкурентов. Таблица

ФХУ

Сборная Украины по хоккею в своем последнем матче на чемпионате мира в Дивизионе 1A проиграла 2:3 в основное время и упустила шанс выйти в элитный дивизион, хотя для этого было достаточно одного пункта.

Теперь украинские хоккеисты зависят от конкурентов, которые сыграют позже. Один пункт британцев с Польшей и победа Италии над аутсайдером Румынией в основное время оставляет Украину вне топ-2 и элитного дивизиона.

Украина после пяти встреч набрала 9 очков.

У сборной Украины есть преимущество с Италией за счет личной победы, однако у Великобритании такое же преимущество над Украиной.

Чемпионат мира по хоккею. Дивизион 1A

Япония – Украина 3:2

Италия – Румыния. Начало в 16:00

Великобритания – Польша. Начало в 19:30

sport.ua