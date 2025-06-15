НХЛ. На 73,1% легендарный Кубок Стэнли достанется Флориде

НХЛ. «Флорида» в шаге от второго подряд Кубка Стэнли

Неувядающий ветеран Брэд Маршанд и гениальный в нынешнем плей-офф Сэм Беннет помогли «Флориде» забрать игру №5 в Эдмонтоне (5:2) и вырваться вперед в серии 3–2.

Уже в ночь на 18 июня «Пантеры» могут завоевать свою вторую подряд чашу лорда Стэнли и шансы на это достаточно высоки. В истории финалов НХЛ команды, выигравшие пятый матч и ведущие в серии 3–2, забирали Кубок в 73,1% случаев (19 из 26).

В нынешнем финале ключ к успеху «Флорида» подбирает через первые периоды. «Пантерз» забивали не менее двух голов в первом периоде во всех пяти играх серии!

«Мы выходили на игры вяло почти всю серию, – признал защитник «Ойлерз» Маттиас Экхольм. – Это склад ума. Нужно доставлять шайбу в зону и оказывать давление. Они хорошая команда не просто так, и они показывали это на старте игр. Нам нужно быть лучше с начала».

В пятой встрече на родном льду «Эдмонтон» нанес лишь три броска по воротам «Флориды» в первом периоде.

sport.ua