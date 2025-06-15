Ле-Ман: Кубица лидирует за два часа до финиша

Финиш супермарафона в Ле-Мане всё ближе, борьба на трассе будет продолжаться ещё два часа, и сейчас в гонке всё более уверенно лидирует Роберт Кубица, пилотируя гиперкар клиентской команды AF Corse.

Аналогичные машины заводской команды Ferrari занимали 2-ю и 3-ю позиции, а их преследовал гиперкар Porsche с бортовым номером 6, уступавший лидеру уже 45 секунд. Но от Ferrari Джеймса Каладо (№51) Мэтта Кэмпбелла отделяли всего доли секунды, так что борьба на трассе вновь обострилась, и события действительно приобретали всё более интересный оборот.

Со стороны казалось, что два экипажа заводской команды Ferrari действуют согласованно, чтобы сдержать натиск Porsche, а Кубица тем временем продолжал наращивать отрыв. Но на 352 круге гонке Кэмпбелл всё-таки опередил Каладо и поднялся на 2-ю позицию. До Ferrari №50 ему остаётся меньше трёх секунд…

Интересно, что Кевин Эстре, напарник Кэмпбелла по экипажу №6, пару часов назад после завершения своей смены говорил, что бороться с Ferrari не получается, темпа не хватает, поэтому приходится рассчитывать только на ошибки соперников. Возможно, он несколько недооценил возможности коллеги, который продолжает ехать довольно быстро.

В любом случае, Porsche уже в первой тройке. Стоит добавить, что гонщики Ferrari действительно допускали немало ошибок, а, как известно, чем ближе финиш «24 часов Ле-Мана», тем вероятность разного рода промахов становится всё выше.

Источник