Арсений Резниченко: «Хочу в будущем провести бой против Кроуфорда»

Instagram. Резниченко – Цюра

Арсений Резниченко – 20-летний украинский боксер, выступающий в первой средней весовой категории. На профессиональном ринге Арсений провел 9 поединков, в которых одержал 9 побед. Также, в марте 2025 года он получил титул чемпиона Украины (НЛПБУ) и WBC Ukraine.

О своих планах, желаемых соперниках, получении титула, гонорарах и дружбе с Лозаном Резниченко рассказал в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua.

– Расскажи, как ты начал заниматься боксом?

– Боксом я начал заниматься в своем родном городке Корсунь–Шевченковский в 13 лет. Раньше я занимался пауэрлифтингом, но однажды мой первый тренер предложил побить лапы, а уже через месяц мы были на чемпионате области среди юниоров.

– Каким был твой первый поединок?

– Я боксировал с уманским парнем, к сожалению проиграл. Хотя, недавно пересматривал поединок и как мне кажется, я там был сильнее. Просто мне не отдали победу как новичку.

– Как оцениваешь свою любительскую карьеру?

– Боев я провел где–то около 130, а что касается оценки, то наверное где–то 6–7 баллов. Выиграл чемпионат Украины среди студентов, был призером чемпионата Украины среди молодежи, также занимал высокие места и на других турнирах.

– Расскажи о своем дебюте в профи. Каким он был?

– Первый мой профессиональный бой в 16 лет. Помню, у меня был урок физкультуры и мне позвонил мой первый тренер. Сказал, что есть возможность попробовать себя в профи. Насколько я понимаю, меня везли под какого–то черкасского парня, который был старше меня. Ну а дальше, приехал я туда, «навалял» ему и Влад Елисеев дал мне тысячу гривен за это.

– Почему решил перейти в профессиональный бокс в таком раннем возрасте?

– Я люблю все контактные виды спорта, всегда была жажда к этому. Когда начал заниматься этим видом спорта, то у меня была тяга именно к профессиональному боксу, потому что мне всегда нравились эти выходы, это шоу и кровавые бои.

– Какой бой в профи для тебя был самым тяжелым?

– Не было еще такого поединка, но я бы не сказал, что бой с Цюрой был легким. В моих ногах была напряженность и я ожидал от него мощный удар и какой–то выпад. Мне тренер перед каждым раундом напоминал, чтобы я не терял концентрацию.

– Расскажи о своем поединке за титул WBC Ukraine, как оцениваешь бой и соперника?

– Мы настраивались на гораздо более тяжелый бой. Можно сказать, что мы готовились к любому сценарию, но точно не к такому.

– Что для тебя значит получение этих поясов?

– Это первый шаг к осуществлению моей самой заветной мечты, ведь я хочу стать чемпионом мира. И эти титулы помогут мне идти дальше к своей цели.

– После этого ты решил подписать контракт с К.О Promotions. Почему?

– Прошло несколько дней и мой тренер говорит мне, что К.О предлагает мне контракт. Мы посмотрели, там были хорошие условия, еще кое–что подкорректировали и согласовали контракт. В общем, я очень рад, у меня классный промоутер, классный тренер, классная команда.

– Какие у вас планы вместе с К.О? До какого уровня они будут пытаться тебя вывести?

– Уровень только самый высокий – стать чемпионом мира. Конечно, не в ближайшие годы, но я думаю, что это обязательно придет и главное плавно идти к этому.

– Какие гонорары ты получаешь за свои поединки? Какой был самый большой?

– Я первый свой гонорар как раз таки получил за бой с Цюрой. Могу лишь сказать, что это было больше тысячи долларов.

– Как вообще оцениваешь этот промоушен?

– Это классный промоушен, он только недавно был создан и уже на высоком уровне. Знаю, там есть перспективные боксеры Роман Гавриляк, Владимир Савайда, ну а Александр Грицив это вообще звезда этого промоушена. Все хорошо здесь и есть с кем развиваться.

– Какие твои желаемые соперники прямо сейчас?

– Ну Тим Цзю, это было бы бомба. А так, я бы был не против выскочить на замену с каким-нибудь Джармеллом Чарло. Через год, через два я бы потянул такой бой. Ну а с Фундорой и другими пусть разбирается пока Сергей Богачук, а я позже подтянусь. Из Украины мне интересен Вася Чеботарь.

– Расскажи немного о дружбе с Даниилом Лозаном, он тебе передавал привет из DAZN. А какие у вас отношения?

– Да, говорю ему: «братанчик, когда выиграешь, обязательно привет мне передай в камеру». Мы с ним более чем друзья, я за него очень переживаю, вот недавно пожелал ему успехов, потому что он уже поехал на второй этап гран-при. Отношения у нас очень теплые, стараемся помогать друг другу, как можем.

– Как ты оцениваешь перспективы Лозана?

– Я думаю, что он еще наделает очень серьезного шороха и такие соперники как Девин Хейни и Райан Гарсия не будут тяжелыми для него.

– Какая твоя главная цель в карьере?

– Я бы хотел первый мир титул – WBC или IBF. Что касается соперников, то через лет 10 хочу боксировать с Теренсом Кроуфордом. Конечно, пока это фантазия, но когда я начинал заниматься боксом, то даже не представлял, что буду драться 10 раундов за пояса. Главное тренироваться и не сходить со своего пути.

– А какой твой прогноз на бой Кроуфод – Канело?

– Болею за Кроуфорда, но думаю, что эта смена весовых категорий повлияет на бой и у Канело будет больше шансов в этом поединке. Возможно, попадет по нему и нокаутирует Теренса.

– Какого боксера в своем весе считаешь сейчас самым сильным в мире?

– Мне очень нравится Ортиз, который не совсем честно выиграл Богачука. Конечно, сильными бойцами в этом весе являются Сергей, Фундора и Адамс. Также еще есть Мадримов, который пока не раскрыл свой потенциал в профи.

– Поделись ожиданиями от боя Усик – Дюбуа–2?

– Я думаю, что Александр Усик выиграет 100%, но считаю, что этот бой будет тяжелее, потому что британец сейчас на моральном подъеме после побед над Джошуа и Хрговичем. Он в себе уверен, но думаю, что бой будет похожим на первый и возможно Даниэль будет тоже грязно боксировать, бить ниже пояса, вставлять локти и мешать. А так, я считаю, что он ничего не сможет показать Усику.

– С кем ты бы хотел увидеть Усика в следующем поединке?

– Ну, Паркер это неинтересно, потому что Усик на классе переиграл бы его. Итаума еще не доберется до Усика, потому что слишком молод. Как вариант – узбек Джалолов. А вообще, думаю, было бы красиво прибить Дюбуа и сделать третий бой с Фьюри и завершить карьеру.

– Кто твой кумир?

– Кумиров у меня нет, но мне нравится Рой Джонс, тот же Кроуфорд, Джеймс Тони, Флойд Мейвезер, ну и еще беру некоторые моменты из техники Усика. В общем, смотрю всех по–немногу и беру что–то для себя.

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