Новости по интересу к нападающему лиссабонского "Спортинга" не утихают этим летом.

Стало известно, что в список команд, заинтересованных в трансфере Виктора Дьёкереша, добавился мадридский "Атлетико". Клуб пока не готов делать официальное предложение, но не исключает вариант такого подписания для Диего Симеоне.

Также отмечается, что лондонский "Арсенал" готов вернуться к переговорам, хотя ранее появлялась информация о том, что "канониры" приостановили переговорный процесс.

В этом сезоне швед забил 54 мяча и отдал 13 ассистов в 52 сыгранных матчах, что еще раз доказывает его чрезвычайную результативность.

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