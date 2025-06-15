Перспективный австралийский супертяж уничтожил соперника в первом раунде

Getty Images/Global Images Ukraine. Теремоана – Уитфилд

В ночь на 15 июня на арене «Madison Square Garden» в Нью-Йорке (США) состоялся вечер бокса от промоутера Эдди Хирна и компании Matchroom Boxing.

Главным событием стал бой в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) – чемпион мира по версии IBF Ричардсон Хитчинс (19–0, 7 КО) из США избил и остановил австралийского претендента Джордж Камбосос (22–3, 10 КО).

В главном карде шоу выступил перспективный супертяж из Австралии, участник Олимпийских игр (2024) Теремоана Теремоана (7–0, 7 КО). Боксер не заметил сопротивления Алима Уитфилда (9–0, 6 КО) из США.

Теремоана обрушился на оппонента в стартовом раунде и заставил рефери остановить бой. На данный момент у австралийца идеальный рекорд – восемь боев, восемь побед, восемь нокаутов (все – в первом или втором раундах).

Теремоана Теремоана (Австралия) – Алим Уитфилд (США) – TKO 1/6

sport.ua