БК Запорожье назначил Пащенко на должность главного тренера

Специалист заменил на посту Валерия Плеханова, который в новом сезоне будет работать с Харьковскими Соколами

БК Запорожье официально назначил на должность главного тренера Александра Пащенко.

Ранее специалист работал в системе Химика. В позапрошлом сезоне Пащенко стал победителем чемпионата Высшей лиги и финалистом Кубка Украины в качестве главного тренера Прометея.

На посту наставника БК Запорожье Александр Пащенко сменил Валерия Плеханова, который в новом сезоне будет работать с Харьковскими Соколами.

БК Запорожье финишировал на шестой позиции в регулярном чемпионате Суперлиги, а в плей-офф выбыл на стадии четвертьфинала от БК Ровно.

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