Джордж Расселл: В гонке всё зависит от погоды

Комментируя свой первый поул в сезоне и шансы на успех в гонке, гонщик Mercedes Джордж Расселл говорил о погоде…

Джордж Расселл: «Всё зависит от погоды. Здесь шины не перегреваются, и мы в хорошей форме. На всех трассах, где шины не перегреваются, как здесь или в прошлом году в Вегасе, мы выступаем очень хорошо, а машины McLaren становятся менее конкурентоспособны.

Расстановка сил в гонке зависит от погоды в воскресенье. Даже простая облачность позволяет нам отыграть у McLaren сразу две десятых, но если выходит солнце, разница в скорости становится прежней. К сожалению, мы не можем это контролировать».

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