Берлин (WTA 500). Жеребьевка, призовые, очки и даты турнира

В столице Германии состоится турнир WTA 500
Берлин, Германия • 16-22 июня • трава • $1,064,510
Действующая чемпионка: Джессика Пегула (США)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
• Теннисный турнир в Берлине был основан в 1896 году и является одним из самых старейших женских турниров. Ранее носил названия German Open, Grass Court Championships Berlin и bett1open. Изначально соревнования проводились в Гамбурге на грунте (до 1979), затем в Западном Берлине (до 1991) и после объединения Германии в Берлине. В период с 2009 по 2019 турнир не проводился.
• С 2021 года соревнования проводятся на травяных кортах Rot-Weiss Tennis Club и с этого же периода имеют категорию WTA 500. В этом году состоится 98-й розыгрыш турнира.
• Игры основной сетки стартуют в понедельник 16 июня. Финальные матчи в одиночном и парном разрядах состоятся в воскресенье 22 июня.
• Официальный мяч турнира – Slazenger Wimbledon.
• Действующая чемпионка в одиночном разряде – американка Джессика Пегула. Парный титул в прошлом году выиграли Ван Синьюй и Чжєн Сайсай из Китая.
• Рекордсменкой соревнований по количеству титулов является немецкая теннисистка Штеффи Граф, побеждавшая в Берлине 9 раз.
• Из чемпионок прошлых лет в этом сезоне в Берлине сыграют Джессика Пегула и Людмила Самсонова.
• Украину на турнире представят Марта Костюк (одиночный и парный разряд) и Людмила Киченок (парный разряд).
Одиночный разряд
Wild Card от организаторов получили:
Ева Лис (Германия)
Наоми Осака (Япония)
Бьянка Андрееску (Канада)
ТОП-8 сеяных и их соперницы в первом круге:
1. Арина Соболенко (-) – BYE
2. Коко Гауфф (США) – BYE
3. Джессика Пегула (США) – BYE
4. Жасмин Паолини (Италия) – BYE
5. Чжэн Циньвэнь (Китай) – Елена Рыбакина (Кахахстан)
6. Мирра Андреева (-) – Магдалена Френх (Польша)
7. Мэдисон Кис (США) – Маркета Вондроушова (Чехия)
8. Паула Бадоса (Испания) – Ева Лис (Германия, WC)
Очки и призовые:
R1: 1 очко / €9,829
R2: 60 очков / €13,651
QF: 108 очков / €24,950
SF: 195 очков / €51,305
FR: 325 очков / €87,825
W: 500 очков / €142,610
Парный разряд
Wild Card от организаторов получили:
Марта Костюк/Ева Лис (Украина/Германия)
Паула Бадоса/Онс Жабер (Испания/Тунис)
ТОП-4 сеяных и их соперницы во втором круге:
1. Сара Эррани/Жасмин Паолини (Италия) – Марта Костюк/Ева Лис (Украина/Германия, WC)
2. Людмила Киченок/Эрин Раутлифф (Украина/Новая Зеландия) – Чжань Хаоцин/Эллен Перес (Китайский Тайбэй/Австралия)
3. Мирра Андреева/Диана Шнайдер (-) – Тимеа Бабош/Луиза Стефани (Венгрия/Бразилия)
4. Эйша Мухаммед/Деми Схюрс (США/Нидерланды) – Джулиана Олмос/Александра Панова (Мексика/-)
Очки и призовые:
R1: 1 очко / €5,220
QF: 108 очков / €8,550
SF: 195 очков / €16,660
FR: 325 очков / €28,700
W: 500 очков / €47,220