Берлин (WTA 500). Жеребьевка, призовые, очки и даты турнира

В столице Германии состоится турнир WTA 500



Берлин, Германия • 16-22 июня • трава • $1,064,510

Действующая чемпионка: Джессика Пегула (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

• Теннисный турнир в Берлине был основан в 1896 году и является одним из самых старейших женских турниров. Ранее носил названия German Open, Grass Court Championships Berlin и bett1open. Изначально соревнования проводились в Гамбурге на грунте (до 1979), затем в Западном Берлине (до 1991) и после объединения Германии в Берлине. В период с 2009 по 2019 турнир не проводился.

• С 2021 года соревнования проводятся на травяных кортах Rot-Weiss Tennis Club и с этого же периода имеют категорию WTA 500. В этом году состоится 98-й розыгрыш турнира.

• Игры основной сетки стартуют в понедельник 16 июня. Финальные матчи в одиночном и парном разрядах состоятся в воскресенье 22 июня.

• Официальный мяч турнира – Slazenger Wimbledon.

• Действующая чемпионка в одиночном разряде – американка Джессика Пегула. Парный титул в прошлом году выиграли Ван Синьюй и Чжєн Сайсай из Китая.

• Рекордсменкой соревнований по количеству титулов является немецкая теннисистка Штеффи Граф, побеждавшая в Берлине 9 раз.

• Из чемпионок прошлых лет в этом сезоне в Берлине сыграют Джессика Пегула и Людмила Самсонова.

• Украину на турнире представят Марта Костюк (одиночный и парный разряд) и Людмила Киченок (парный разряд).

Одиночный разряд

Wild Card от организаторов получили:

Ева Лис (Германия)

Наоми Осака (Япония)

Бьянка Андрееску (Канада)

ТОП-8 сеяных и их соперницы в первом круге:

1. Арина Соболенко (-) – BYE

2. Коко Гауфф (США) – BYE

3. Джессика Пегула (США) – BYE

4. Жасмин Паолини (Италия) – BYE

5. Чжэн Циньвэнь (Китай) – Елена Рыбакина (Кахахстан)

6. Мирра Андреева (-) – Магдалена Френх (Польша)

7. Мэдисон Кис (США) – Маркета Вондроушова (Чехия)

8. Паула Бадоса (Испания) – Ева Лис (Германия, WC)

Очки и призовые:

R1: 1 очко / €9,829

R2: 60 очков / €13,651

QF: 108 очков / €24,950

SF: 195 очков / €51,305

FR: 325 очков / €87,825

W: 500 очков / €142,610



Парный разряд

Wild Card от организаторов получили:

Марта Костюк/Ева Лис (Украина/Германия)

Паула Бадоса/Онс Жабер (Испания/Тунис)

ТОП-4 сеяных и их соперницы во втором круге:

1. Сара Эррани/Жасмин Паолини (Италия) – Марта Костюк/Ева Лис (Украина/Германия, WC)

2. Людмила Киченок/Эрин Раутлифф (Украина/Новая Зеландия) – Чжань Хаоцин/Эллен Перес (Китайский Тайбэй/Австралия)

3. Мирра Андреева/Диана Шнайдер (-) – Тимеа Бабош/Луиза Стефани (Венгрия/Бразилия)

4. Эйша Мухаммед/Деми Схюрс (США/Нидерланды) – Джулиана Олмос/Александра Панова (Мексика/-)

Очки и призовые:

R1: 1 очко / €5,220

QF: 108 очков / €8,550

SF: 195 очков / €16,660

FR: 325 очков / €28,700

W: 500 очков / €47,220





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