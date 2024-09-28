Генеральный менеджер Юты Джаз: Михайлюк — профессионал, мы можем получить от него некоторые плюсы

Летом украинец заключил долгосрочный контракт

Генеральный менеджер Юты Джаз Джастин Заник прокомментировал сделку с украинцем Святославом Михайлюком.

«Сви? Он профессионал. У него есть опыт игры в лиге, и ему все еще 27».

«Он был немного нестабильным, но у него есть настоящие спортивные навыки, способность бросать. Я думаю, что мы можем получить от него некоторые плюсы».

В августе Святослав официально оформил отношения с Джаз на четыре сезона (первый год на сумму 3,5 млн — гарантированный) на 15 миллионов долларов.

После ухода украинца из Бостон Селтикс в его кандидатуре были заинтересованы несколько клубов Евролиги. Готовились начать переговоры мадридский Реал и Панатинаикос, также за игроком следил и Олимпиакос.

Михайлюк провел 49 матчей за Селтикс в прошлом сезоне. В серии плей-офф украинец за восемь игр в среднем набирал 1,0 очка и 0,6 подбора. За сезон украинец набирал 4,0 очка, 1,2 подбора и 0,9 ассистов.

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Вместе с Бостоном украинский защитник впервые в своей карьере стал чемпионом НБА. Михайлюк стал вторым украинцем после Станислава Медведенко с чемпионским титулом в самом престижном баскетбольном клубном турнире мира.

Юта в минувшем сезоне заняла 12-е место в Западной конференции и не пробилась в плей-офф. Регулярный чемпионат НБА 2024/25 начнется 22 октября.

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