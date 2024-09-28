Немецкая публика хотела бы видеть Мика Шумахера в Audi

Немецкое маркетинговое агентство ONE8Y провело социологическое исследование, выяснив, насколько велик интерес публики к Мику Шумахеру.

Участникам опроса предлагалось ответить на вопрос, хотели бы они видеть сына семикратного чемпиона мира в составе будущей заводской команды Audi, и 78% ответили утвердительно.

Кристоф Бройер, специалист по экономике спорта, так прокомментировал это в эфире телеканала Sky Deutschland: «Мик – немецкий гонщик, и для Audi это стало бы вполне логичной историей, которая может существенно повысить интерес немецких болельщиков и стать стимулом для роста популярности Формулы 1.

В дополнение к чисто спортивному аспекту не стоит забывать и такой аспект, как маркетинг: у Мика в социальных сетях в два раза больше аудитория, чем у Нико Хюлкенберга».

При этом, по слухам, в Sauber/Audi склоняются к продлению контракта с Валттери Боттасом, и тогда в её составе в следующем году будут выступать два ветерана, немецкий и финский.

Марк Зурер, бывший гонщик, ныне комментирующий Формулу 1 на швейцарском ТВ, не уверен в правильности такого решения и рекомендует руководству команды не торопиться: «Чем подписывать контракт с Боттасом, который, похоже, уже в этом году выступает без особой мотивации, им следует дать Мику Шумахеру, гонщику молодому, жаждущему успеха, но уже опытному, шанс расти вместе с командой.

В те два сезона, что он провёл в Haas, у него не было возможности продемонстрировать свой реальный потенциал. На самом деле он очень быстрый парень, который ещё и обгонять умеет».

В этом сезоне Шумахер-младший вполне успешно осваивает новую для себя дисциплину – выступает в гонках на выносливость в составе заводской команды Alpine, и недавно впервые поднялся на подиум.

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