Арум назвал условие для боя Фьюри – Джошуа. Усик – в деле

Getty Images/Global Images Ukraine. Боб Арум

Боб Арум, который является сопромоутером британского боксера Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО), дал оценку вероятности проведения поединка между своим клиентом и бывшим объединенным чемпионом Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) после его поражения в поединке против действующего чемпиона IBF британца Даниеля Дюбуа (22-2, 21 КО).

– Вы много лет пытались организовать бой Фьюри против Джошуа. Сейчас думаете, что Джошуа потерял свой блеск?

– Думаю, что полностью. Если Усик нокаутирует Фьюри, тогда, может быть, ты сможешь продать бой Фьюри против Джошуа как бой двух проигравших, – заявил 92-летний Арум.

Ранее Боб Арум высказался о возможности реванша Джошуа – Дюбуа.

sport.ua