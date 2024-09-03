Getty Images/Global Images Ukraine. Наоя Иноуэ

3 сентября в Токио, Япония, абсолютный чемпион мира Наоя Иноуэ провел вторую защиту своего статуса – в поединке против ирландского претендента Ти Джея Дохени.

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Иноуэ владел преимуществом и нокаутировал соперника в седьмом раунде. Дохени, имея проблемы после ударов противника, сумел начать седьмой раунд, но был вынужден остановиться.

Для японца это победа стала 28-й на профи-ринге. В активе японской суперзвезды 25 побед нокаутом.

ВИДЕО. Как Иноуэ нокаутировал Дохени в 7-м раунде и защитил титул абсолюта

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