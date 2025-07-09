Известный боксер-чемпион: «Бой Усик – Дюбуа? Так его сейчас не победишь»

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Синепупов

Первый обладатель чемпионского пояса из Украины Андрей Синепупов высказался о реванше между Александром Усиком и Даниелем Дюбуа.

«Я думаю, что у Дюбуа шансов нет, и второй бой будет отличаться от первого тем, что Александр более уверенно победит Дюбуа. Сейчас я вообще не вижу боксера, который мог бы победить Александра Усика. Он растет с каждым боем, он недосягаем сейчас», – сказал Синепупов

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua