Спортивный директор Штутгарта высказался о будущем звездного форварда команды

Спортивный директор "Штутгарта" Фабиан Вольгемут рассказал о будущем Ника Волтемаде в команде.

"Полтора года назад мы подписали с Ником долгосрочный контракт. Он до сих пор действует, поэтому мы ожидаем, что Волтемаде продолжит играть в футбол в нашей команде в следующем сезоне. Я верю, что он останется здесь.

Если и ведутся какие-то переговоры, то это дело двух клубов. "Бавария" выразила нам свою заинтересованность", – сказал Фабиан.