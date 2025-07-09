Connect with us
Футбол

Спортивный директор Штутгарта высказался о будущем звездного форварда команды

Спортивный директор Штутгарта высказался о будущем звездного форварда команды

    • Спортивный директор "Штутгарта" Фабиан Вольгемут рассказал о будущем Ника Волтемаде в команде.

    "Полтора года назад мы подписали с Ником долгосрочный контракт. Он до сих пор действует, поэтому мы ожидаем, что Волтемаде продолжит играть в футбол в нашей команде в следующем сезоне. Я верю, что он останется здесь.

    Если и ведутся какие-то переговоры, то это дело двух клубов. "Бавария" выразила нам свою заинтересованность", – сказал Фабиан.

    Добавим, что ранее сообщалось, что летом Ник может присоединиться к "Баварии".

    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis