Белинда Бенчич – о победе над Андреевой в четвертьфинале Уимблдона: “Я бы не назвала ее неудобной соперницей”

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич ответила на вопросы журналистов после победы над Миррой Андреевой в четвертьфинале Уимблдона



Белинда Бенчич в двух сетах одолела седьмую ракетку мира Мирру Андрееву – 7:6(3), 7:6(2). Швейцарская теннисистка в третий раз в этом году обыграла соперницу из топ-10 рейтинга и второй раз в карьере вышла в полуфинал на турнирах Grand Slam. Бенчич стала второй швейцаркой, добравшейся до 1/2 финала на Уимблдоне, после Мартины Хингис. За свой первый финал на «мэйджорах» Белинда будет бороться с Игой Швёнтек.

– Белинда, поздравляем с победой. Расскажите, пожалуйста, как прошел матч.

– Конечно, я очень счастлива. Это был очень равный поединок, и я довольна тем, как сыграла на тайбрейках. Оставалась смелой и придерживалась плана. С нетерпением жду полуфинал, который уже завтра. Это немного непривычно, потому что нет выходного между матчами, поэтому я уже стараюсь настраиваться на следующую игру.

– Мирра – очень неудобная соперница. Вы сказали, что придерживались плана. Что именно было в вашем плане, чтобы противодействовать ее стилю?

– Я бы не назвала ее неудобной. Она скорее игрок с большой вариативностью. Я изучала ее игру вчера вечером, искала повторяющиеся схемы и специфические действия. Это был наш первый матч, и я не знала, чего ожидать, поэтому рада, что удалось хорошо подготовиться.

– Что для вас означает выход в полуфинал? И что можете сказать о следующей сопернице?

– Я очень рада этой возможности. У нас были хорошие матчи в прошлом. Она, бесспорно, очень хороший игрок, и я с нетерпением жду возможности снова с ней сыграть. Надеюсь, что смогу как можно лучше подготовиться.

– После травмы руки вы пропустили Ролан Гаррос, рано проиграли в Бад-Гомбурге. Что вы делали в период между теми турнирами и Уимблдоном? Тренировались с вашим тренером Йеном в Великобритании?

– Мы еще несколько дней после поражения оставались в Бад-Хамбурге, потому что там был мой спарринг партнер. До этого я не имела возможности тренироваться столько, сколько хотела. Поэтому мы старались больше поработать. Также здесь, в Лондоне, имели качественные тренировки. Чувствовала, что с каждым днем играю лучше. Собственно, вот все, что мы и делали.

– Вы подавали на матч, но соперница сделала брейк. Тем не менее на тай-брейке вы сыграли великолепно. Как вам удалось так быстро собраться? Что думали в тот момент?

– Я не знаю. Я просто пыталась забыть о неудачных геймах. Думаю, в теннисе это очень важно – уметь быстро отпускать. Я также была готова к тому, что придется играть третий сет, если проиграю второй. Это все, что можно сделать в таком моменте.

– В последний раз мама становилась чемпионкой Уимблдона 45 лет назад. Как вы считаете, насколько вдохновляющей была бы ваша победа для других женщин, которые хотят стать мамами?

– Я сперва сыграю полуфинал, а потом поговорим об этом (улыбается).

– Матч против Иги – это встреча двух бывших чемпионок Уимблдона среди юниорок. На второй неделе турнира покрытие становится немного другим. Как вы это чувствуете? Говорят, оно даже напоминает грунт.

– Да, в первых кругах трава скользкая и труднее двигаться. Я даже больше люблю, когда она уже немного «разыграна», или как я говорю – «разогрета». В этом году было жарко первые дни, но эти корты очень качественные. Здесь редко бывают неожиданные отскоки или еще какие-то казусы. В целом мне комфортно. Хотя каждое травяное покрытие другое. Даже на тренировках в Aorangi оно другое. Но я быстро адаптируюсь.

– Вы уже немного говорили о матче против Иги. Что бы вы сказали о сходствах и различиях в ваших стилях игры?

– Думаю, мы совсем не похожи. Она играет очень интенсивно, с большим оборотом мяча. А я принимаю мяч рано и играю более плоско. Это будет интересный матч. Мы уже играли несколько раз, были хорошие поединки. Надеюсь, в этот раз будет так же. Я еще не имела времени подумать о матче более детально. Сегодня вечером планирую составить тактику.



– Некоторые из игроков говорят, что играет по ощущениям, другие – что имеют четкий план. Какой подход ближе вам?

– Для меня важно иметь план, когда выхожу на корт. Я не люблю просто импровизировать. Хочу понимать, что пытаюсь сделать. Конечно, надо придерживаться своей игры, но я считаю своей сильной стороной способность адаптироваться к сопернице. Я не из тех, кто играет только по Плану А, независимо от обстоятельств. У меня всегда есть несколько вариантов – и я могу подстроиться.

– Как вы справляетесь с подготовкой к матчу, имея дочь? Что изменилось? Вы выглядите очень спокойной.

– Я не знаю. Думаю, я остаюсь сосредоточенной. Просто это происходит естественно. Дочь не отвлекает. Иногда, даже лучше, когда я не слишком сфокусирована. Не чувствую нервов перед матчем. Просто делаю то, что надо. Это не что-то сознательное, а скорее инстинктивное. На корте я могу переключиться и быть максимально сконцентрированной.

– А как именно вы готовите план на матч? Вы что-то записываете? Смотрите видео?

– Больше говорим об этом с командой. Я тип человека, который визуализирует всё – не обязательно специально представляю игру, это происходит само собой. Я не очень люблю писать. Для меня важно представить розыгрыши перед сном. Когда засыпаю, я непроизвольно это прокручиваю. Это происходит естественно, и потом мне легче все запомнить.

– И вам снятся матчи?

– Матчи? Ну, не надо так далеко заходить (смеется). Надеюсь, у меня будут и другие сны, не только об игре.



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