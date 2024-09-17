Хуахин. Синякова и ещё пять сеяных теннисисток прошли в следующий раунд

Результаты матчей первого круга на турнире WTA 250 в Таиланде

Хуахин, Таиланд • 16-22 сентября • хард • $267,082

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Май Хонтама (Япония) – Даяна Ястремская (Украина, 1) 7:6(4), 7:5

Ланлана Тараруди (Таиланд, WC) – Тхасапорн Накло (Таиланд, WC) 6:0, 6:1

Гао Синьюй (Китай, Q) – Вэй Сыцзя (Китай, Q) 6:3, 6:2

Арианне Хартоно (Нидерланды, Q) – Моюка Утидзима (Япония, 7) 6:1, 6:1

Ван Синьюй (Китай, 3) – Маяр Шериф (Египет) 6:2, 6:4

Ребека Масарова (Испания) – Анна Бондар (Венгрия) 3:6, 7:6(2), 7:5

Лаура Зигемунд (Германия) – Алиша Паркс (США) 6:4, 6:3

Ван Сиюй (Китай, 5) – Виктория Голубич (Швейцария) 7:5, 6:1

Варвара Грачёва (Франция, 8) – Тайла Престон (Австралия) 6:1, 6:4

Яна Фетт (Хорватия) – Чжэн Сайсай (Китай, WC) 2:6, 6:3, 6:3

Ребекка Шрамкова (Словакия) – Мананчая Савангкав (Таиланд, Q) 6:2, 2:6, 6:4

Магда Линетт (Польша, 4) – Леся Цуренко (Украина) 6:2, 7:5

Кэти Волынец (США, 6) – Клара Таусон (Дания) 7:6(2), 4:6, 6:3

Тамара Зиданшек (Словения) – Татьяна Прозорова (-, Q) 2:6, 6:3, 6:1

Надя Подороска (Аргентина) – Ксения Ласкутова (-, Q) 6:1, 6:0

Катержина Синякова (Чехия, 2) – Арина Родионова (Австралия) 7:5, 6:1

Ланлана Тараруди (№184 WTA) третий раз в карьере выступает в основной сетке турнира WTA (ранее дважды также играла в Хуахине благодаря wild card) и записала в свой актив дебютную победу.

Обсуждение матчей в нашем теннисном чате в Telegram

btu.org.ua