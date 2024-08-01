Олимпиада. Швёнтек прошла в полуфинал после отказа Коллинс в решающем сете

На олимпийском турнире в Париже состоялся третий четвертьфинальный матч

Париж, Франция • 27 июля – 4 августа • грунт

Сетка турнира: одиночный разряд

Четвертьфинал

Ига Швёнтек (Польша, 1) – Даниэль Коллинс (США, 8) 6:1, 2:6, 4:1 (отказ)

Польская теннисистка провела восьмую встречу с Коллинс и одержала седьмую победу. Предыдущие матчи между ними проходили на хардовых турнирах. В этом году Швёнтек обыгрывала американку на Australian Open и турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

Ига Швёнтек – первая представительница Польши, которая вышла в полуфинал одиночного разряда на Олимпийских играх. Также отметим, что сегодняшняя победа стала для польки 23-й подряд на грунтовом покрытии. В мае Швёнтек победила на турнирах WTA 1000 в Мадриде и Риме, а в июне выиграла титул на Ролан Гаррос.

В полуфинале Ига встретится с Чжэн Циньвэнь, которая сегодня за три часа одолела Анжелик Кербер из Германии. Полька выирала во всех предыдущих шести матчах против китайской теннисистки, в том числе дважды в этом сезоне – на командном турнире United Cup и четвертьфинале турнира WTA 1000 в Дубае.

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