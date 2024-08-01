Гидо ван дер Гарде: Я бы заменил Переса

Бывший гонщик Формулы 1 Гидо ван дер Гарде раскритиковал решение Red Bull Racing оставить в команде Серхио Переса до конца сезона. По словам голландца, подобное решение не соответствует подходу, которого ранее всегда придерживались в чемпионской команде.

«Просто невероятное решение, – поделился Гидо мнением в подкасте DRS. – На мой взгляд, оно не соответствует стилю Red Bull. В Red Bull никогда не давали гонщикам так много времени, если они не показывали результаты.

После первых четырёх гонок результаты Переса резко снизились и с тех пор не улучшаются. Если ты стартуешь вторым в Спа, а финишируешь седьмым… У него просто не было скорости в гонке.

Кристиан Хорнер последовательно защищает Переса, и, вероятно, его голос имеет больший вес, чем голос Хельмута Марко. Решение Хорнера оставить Переса логичное, если принять во внимание финансовый и политический аспект. Однако оно может оказаться ошибочным.

Учитывая борьбу за Кубок конструкторов, я бы заменил Переса другим гонщиком. Я бы дал шанс молодому пилоту, такому как Лиам Лоусон. Или посадил бы за руль второй машины гонщика, который знает Макса, знает команду и не допускает ошибок. Даниэль Риккардо – самый логичный выбор».

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