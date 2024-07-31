«Батя в здании!» Усик рассказал о бое за титул абсолюта в Москве

Getty Images/Global Images Ukraine. Мурат Гассиев и Александр Усик

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC, WBO и IBO Александр Усик вспомнил бой против россиянина Мурата Гассиева. В 2018 году Усик убедительно победил Гассиева по очкам в москве в финале Всемирной боксерской суперсерии в крузервейте и стал абсолютным чемпионом мира.

«Когда мы поняли, что финал боксерской суперсерии пройдет не в Саудовской Аравии, а в москве, то посоветовались и решили, что нам нужны эти все пояса и кубок, надо побеждать. И конечно, флаг в центре москвы, гимн Украины, все сложилось так, как нужно – мы победили. Батя в здании, Украина тогда победила», – сказал Усик.

Ранее украинский боксер Александр Усик вспомнил победный бой против Тайсона Фьюри и прокомментировал потерю чемпионского пояса по версии IBF.

sport.ua