Джошуа признал – его задевают постоянные оскорбления Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Супертяж Энтони Джошуа признал, что слова Тайсона Фьюри, который постоянно называет его «тупым бодибилдером», «бомжом» и другими выражениями, задевают боксера.

«Фьюри – один из моих соперников. Боксер, с которым я хочу выйти в ринг. И все, что он про меня говорит, все это сохранилось у меня в памяти и будет топливом для моей ненависти в ринге».

«Меня его слова цепляли, я хочу наказать Фьюри за них. Ты 100% воспринимаешь все это серьезно. И ты хочешь наказать его за все слова», — сказал Джошуа.

Ранее сообщалось, что Джошуа может провести бой с Фьюри, если Тайсон победит Александра Усика.

Большая сумма. Известно, сколько Джошуа и Фьюри могут заработать за мегабой

sport.ua