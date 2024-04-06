Федотов пропустил 4 шайбы в первом матче в стартовом составе «Филадельфии»

Иван Федотов в матче против «Баффало». Фото USA Today Sports «Филадельфия» уступила «Баффало».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Филадельфия» — 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)

Голы: Томпсон — 28 (Петерка, Так), 10:01 — 1:0. Кэйтс — 5 (Типпетт, Йорк), 29:07 — 1:1. Далин — 19 (Томпсон, Так), 34:51 — 2:1. Куинн — 6 (Бенсон, Пауэр), 39:54 — 3:1. Типпетт — 28 (Санхейм, Лотон), 49:19 — 3:2. Куинн — 7 (Бенсон, Козенс), 53:59 — 4:2.

Вратари: Луукконен — Федотов (1:02 — 1:13, 55:53).

Штраф: 6 — 2.

Броски: 19 (4+8+7) — 34 (10+13+11).

Баффало. KeyBank Center. 15 783 зрителя.

Вряд ли в начале этого сезона кто-то всерьез мог предположить, что Иван Федотов уже весной проведет первый полноценный матч в НХЛ. Но, как известно, жизнь — лучший драматург.

Зимой «Филадельфия» осталась без Картера Харта, а Самуэль Эрссон совсем не вывез роль первого номера. У Ивана Федотова этот сезон в ЦСКА тоже не получился гладким. Но в системе «Флайерз» осознали, что команда может выпасть из топ-8 «Востока», и решили привлечь всех, кто может помочь. Так, параллельно с Иваном в фарм-клуб «Филадельфии» уехал Алексей Колосов.

Дебют Федотова в НХЛ получился необычным. Именно это слово идеально характеризует жизнь голкипера за последние два года. Иван вышел по ходу матча, отметился несколькими ключевыми сейвами, попал во все хайлайты, перепутав ворота перед овертаймом, и удостоился похвалы от Джона Тортореллы. Но «Филадельфия» все равно проиграла. Пятый матч подряд. Вот такая борьба за плей-офф.

Федотов дебютировал в НХЛ: впечатлил Тортореллу и перепутал ворота

На игру с «Баффало» Федотов получил место в основе. Сухая серия российского голкипера длилась ровно 10 минут. Тэйдж Томпсон, который постепенно выправляет свою статистику после провального старта сезона, отправил Ивана в буфет и закатил шайбу в пустой угол.

Затем инициатива перешла к «Филадельфии». В середине второго периода большое количество моментов переросло в качество: Ноа Кейтс с передач Оуэна Типпетта и Кэмерона Йорка сравнял счет в матче.

Концовка второго игрового отрезка сложилась для «Филадельфии» неудачно. Расмус Далин и Джек Куинн два раза вонзили шайбу в левую от Ивана «девятку». На перерыв «Флайерз» ушли при счете 1:3, но с двукратным перевесом по броскам в створ.

В середине третьего периода Оуэн Типпетт вновь подарил фанатам «Флайерз» надежду на то, что команда сможет зацепиться за очки, но спустя пять минут Джек Куинн эту надежду забрал. Тяжело сказать, кто конкретно виноват в четвертом голе «Баффало»: то ли защитники, позволившие добить шайбу, то ли Федотов, потерявший ворота.

Тем не менее вердикт однозначен: первый полноценный матч Федотова за «Филадельфию» сложился неудачно. Менее 80% отраженных бросков, вопросы по двум пропущенным шайбам, а самое главное — шестое поражение команды подряд. Удивительно, но «Филадельфия» продолжает держаться в топ-8 «Востока». Может, стоит вызвать Колосова?

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