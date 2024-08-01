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Футбол

Тренер Партизана: Сегодня мы выходили на половину Динамо чаще, чем в прошлый раз – все остальное было плохо

Динамо по сумме двух матчей уничтожило Партизан

Тренер Партизана: Сегодня мы выходили на половину Динамо чаще, чем в прошлый раз - все остальное было плохо

Partizan

    • Главный тренер "Партизана" Александр Станоевич прокомментировал итог матча с "Динамо" во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов (0:3, 2:6 по итогам двух поединов).

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    "Сегодня мы выходили на половину поля соперника чаще, чем в прошлый раз. И это единственное, что было хорошо.

    Все остальное было плохо, потому что "Динамо" на другой скорости по сравнению с нами. Мы – медленная команда, которая с трудом успевает за этим ритмом.

    Нам нужно сменить игроков, потому что эти показали, что не могут играть в еврокубках. С такой скоростью и такими характеристиками мы не можем играть в еврокубках, это наша реальность", – сказал Станоевич.

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