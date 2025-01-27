Примера. Барселона – Валенсия 7:1. Каталонский ураган на Эстадио Олимпико

“Барселона” уничтожила “Валенсию” в рамках 21-го тура Примеры

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Ханси Флик из-за плотного графика матчей в последнее время совершил определенную ротацию. Место в составе получили Эрик Гарсия, Фермин Лопес, Фрэнки де Йонг и Ферран Торрес. Не могли помочь команде травмированные Кристенсен, Тер Штеген, Иньиго Мартинес и Дани Ольмо. У "Валенсии" травмированы и не играли в матче Тьерри Коррея, Барренчеа и Мир, из-за дисквалификации пропускал игру Москера.

Уже на старте поединка "Барселона" открыла счет. Фрэнки де Йонг забил ударом в нижний левый угол ворот, после блестящей передачи Ламина Ямаля. 1:0. Практически сразу мог забивать Рафинья, но защитник выбил мяч с линии ворот. Уже на 8-й минуте счет стал 2:0. Ферран Торрес замкнул искусный прострел Бальде и направил мяч под правую стойку. "Валенсия" ответила ударом Пепелу, который сильно пробил по воротам из предела штрафной, но попал в стенку. Через несколько минут Рафинья довел счет до разгромного. Бразилец вышел лицом к лицу и отправил круглого в сетку. 3:0.

В середине тайма гости претендовали на назначение пенальти. Это Андре Алмейда упал в штрафной в борьбе с соперником, но арбитр продолжил игру. Через несколько минут Фермин Лопес замкнул прострел Касадо, направив мяч в правую девятку. 4:0. Почти сразу же Ферран Торрес отозвался на навесную передачу, но после его пушечного выстрела из пределов штрафной мяч просвистел мимо правой штанги. В первые 25 минут каталонцы фактически не замечали соперника и делали все, что хотели.

"Валенсия" пыталась отвечать своими атаками. Уго Дуро получил разрезную передачу из глубины поля выбежал лицом к лицу из Щенсны, обыграл его и поляк сбил форварда. Арбитр сначала назначил пенальти, однако после пересмотра ВАР выяснилось, что голевой атаке предшествовал фол Гайя, и это решение было отменено.

Уже в добавленное арбитром время к первому тайму каталонцы забили снова. Это Торрес вывел лицом к лицу с голкипером Рафинью, который пробил в правую стойку, после чего мяч отлетел к Фермину Лопесу, который закатил его в пустые ворота. 5:0.

На старте второго тайма провалы в обороне гостей никуда не исчезли. Ферран Торрес получил передачу в штрафной и пробил, но мяч пролетел над перекладиной ворот. Полумоменты возникли у Рафиньи и Ямаля. На 59-й минуте гости сократили разрыв в счете. Уго Дуро замкнул прострел Диего Лопеса в ближний угол ворот. 5:1. Через несколько минут хозяева восстановили разницу в счете. Фермин Лопес вывел на свидание с голкипером Левандовски, который точно пробил в дальний угол ворот. 6:1.

В этот вечер в ворота Мамардашвили влетало все, что угодно. В этот раз Ферран Торрес пробил, Мамардашвили парировал, а повторный выстрел испанца рикошетом от Тарреги влетел за спину грузинскому голкиперу. 7:1.

В конце встречи темп игры упал, ведь в этом матче давно уже все было ясно. "Барселона" как катком прошлась по обороне "Валенсии" и вернула себе третью позицию Примеры. "Валенсия" осталась на 19 позиции и "летучих мышей" ожидает тяжелая борьба за выживание, особенно с такой игрой в защите.

21-й тур Примеры

26 января. Барселона. "Эстадио Олимпико"

"Барселона" – "Валенсия" 7:1

Голы: де Йонг, 3, Торрес, 8, Рафинья, 14, Ф. Лопес, 24, 45+4, Левандовски, 67, Таррега, 75 (аг) – Дуро, 59

"Барселона": Щенсны – Бальде (Мартин, 60), Кубарси, Гарсия, Кунде (Форт, 71) – Ф. Лопес, Касадо, де Йонг (Торре, 78) – Ямаль (П. Виктор, 71), Торрес, Рафинья (Левандовски, 60).

"Валенсия": Мамардашвили – Гайя (Васкес, 60), Гасеровски (Кордоба, 82), Таррега, Фулькье (Диакаби, 83) – Риоха, Пепелу, Герра, Диего Лопес (Перес, 60) – Дуро, Андре Алмей 60).

Предупреждение: Пепелу, 70.

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