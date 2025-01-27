БЕЛЛЬЮ – о бое Джошуа – Фьюри: «Он даст волю рукам и нокаутирует его»

Sky Sports. Энтоны Джошуа и Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира в крузервейте Тони Беллью высказался о возможном бое между британскими звездами бокса Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.

«Я всегда так говорил и до сих пор думаю – Джошуа даст волю своим рукам и нокаутирует Тайсона. Джошуа на лучший боксер, но не всегда побеждает лучший. Вспомните мой бой против Дэвида Хэя. Я его победил дважды, хотя Хэй был лучшим боксером, чем я», – отметил Беллью.

Ранее чемпион хевивейта Александр Усик назвал победителя возможного супербоя между британцами Фьюри и Джошуа.

sport.ua