Норрис хочет, чтобы выигрывать гонки было немного проще

Ландо Норрис уже в прошлом сезоне считался одним из претендентов на титул и в итоге проиграл Максу Ферстаппену не так много. Но, по его мнению, чтобы одержать победу в чемпионате, в McLaren должны постараться несколько облегчить его задачу, чтобы выигрывать гонки было не так тяжело, как в прошлом году.

«Думаю, вместе с командой мы понимаем, что теперь, когда мы ведём борьбу за победы, то хотелось бы облегчить себе эту задачу, – поделился Норрис, принимая участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе. – Мы хотим продолжать выступать на этом уровне, но так, чтобы выигрывать гонки было проще по сравнению с прошлым годом.

Команда сохраняет максимальную собранность, хотя мы бы запросто могли расслабиться, сказав себе, что мы достаточно хороши, и задача выполнена. Но всё как раз наоборот: все хотят большего, поэтому трудятся ещё более упорно и стараются в процессе подготовки к новому сезону найти какие-то новые подходы.

Полагаю, благодаря такому настрою команда ещё более мотивирована и нацелена на повторение успеха. Если говорить обо мне, то не меньше, чем каждый год побеждать в Кубке конструкторов, я хочу выиграть ещё и титул, и в этом плане я эгоист. Для этого нужно, чтобы за тобой стояла хорошая команда – полагаю, это у нас есть.

В прошлом году мне немного не хватило, я всё-таки всегда был позади, но уже чувствовал, что титул близок. Я уже начал понимать, что это такое. В 2025-м я должен кое в чём прибавить и вернуться в борьбу, став сильнее. Я к этому готов».

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