Рой Джонс назвал современного боксера, который бы победил Холифилда

Getty Images/Global Images Ukraine. Эвандер Холифилд

Бывший чемпион мира Рой Джонс назвал единственного современного боксера, который бы смог победить легендарного супертяжеловеса Эвандера Холифилда – бывшего абсолютного чемпиона.

«Риддик Боу доставлял Эвандеру большие проблемы, и он даже не такой высокий, как Фьюри, поэтому я бы точно согласился, что Тайсон Фьюри его бы победил», – сказал Джонс.

Холифилд провел за карьеру три поединка против Риддик Боу – дважды проиграл и один раз одержал победу после 12 раундов.

Ранее Эвандер Холифилд назвал боксера, который мог убить любого на ринге.

sport.ua