Реал проваливает Класико, идеальный круг Александрии и камбек Зинченко. Главные новости за 4 декабря

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 4 декабря

fcdynamo.com

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 4 декабря.

Кошмар для Реала

"Реал" провалился в еще одном Класико, на этот против "Атлетика". В Бильбао мадридцы в ожесточенной борьбе уступили баскам, а Килиан Мбаппе во второй раз подряд промахнулся с пенальти. По потерянным очкам подопечные Карло Анчелотти отпустили вперед "Барселону", до которой 4 пункта (при игре в запасе).

Камбек Зинченко

Александр Зинченко неожиданно появился в стартовом составе "Арсенала" на важный матч против МЮ. Команда Аморима солидно сопротивлялась и первую половину закончила с паритетом на табло. Но после перерыва парни Артеты включили свои читерские корнеры…

Прорыв Ман Сити

"Манчестер Сити" не побеждал 7 матчей во всех турнирах, и по данным СМИ умудрялся даже проигрывать спарринги на тренировках своей молодежной команде. Все глумились над командой Гвардиолы, и вот наконец их прорвало. За час разгромили "Ноттингем Форест", и наконец перервали жуткую серию.

Идеальный круг Александрии

"Александрия" в перенесенном матче 1-го тура раскатала нули с "Динамо", из-за чего по итогам первого круга у нас в УПЛ двоевластие – у обоих команд по 37 набранных пунктов. Ротань может гордиться беспроигрышной серией в лиге длиной в 20 матчей. Но больше всего рад результату "Шахтер".

ПСЖ все?

Катарские владельцы ПСЖ готовы рассмотреть продажу клуба. После ЧМ-2022 в Катаре интерес эмира к французской команде охладел. Именно поэтому было принято решение попрощаться со всеми суперзвездами, и сократить инвестиции. Часть акций готов выкупить американский инвестфонд.

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