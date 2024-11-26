Илья Крупский отреагировал на слухи о трансфере в MLS

Защитник молодежной сборной Украины (U-21) Илья Крупский комментируя слухи о своем возможном трансфере в МЛС заявил, что пока не планирует менять чемпионат.

По словам футболиста, его цель – играть за сборную, выступать в Лиге Чемпионов и играть в Европе.

Защитник добавил, что пока не готов сказать, что я уже полностью готов, но текущая ситуация не сильно влияет на него, его игру и отношение к «Ворскле».

«Готовлюсь в штатном режиме к следующим играм в УПЛ, у нас дальше важные матчи: против Ингульца, Шахтера и Левого Берега, а уже после них – я смогу вместе со своими менеджерами подумать о дальнейших шагах в моей карьере», – приводит слова игрока Legioners.ua