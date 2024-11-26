В АПЛ голкипер сыграл 60 минут на футбольном поле с переломом

В матче 12-го тура АПЛ «Тоттенхэм» разбил «Манчестер Сити» со счетом 4:0. Страж ворот Гульельмо Викарио сумел сохранить свои ворота сухими, но, как оказалось после матча, получил травму во время матча.

Футболист заявил, что играл 60 минут на футбольном поле со сломанной костью в ноге.

«Я отдал в этом матче все силы ради победы команды. К сожалению, я не смог избежать операции. Я разочарован тем фактом, что не смогу помочь партнерам некоторое время. Огромная благодарность врачам и всему медицинскому персоналу», – сказал Викарио.

Еще он добавил, что операция прошла успешно, теперь его ждет реабилитация.

Напомним, в АПЛ «Тоттенхэм» сейчас идет на шестом месте с 19 очками в своем активе.