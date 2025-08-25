Изаки в Шахтере: бразильский талант вместо Судакова

Бронзовый призер прошлого сезона украинской Премьер-лиги «Шахтер» активно укрепляет состав, чтобы оставаться в топ-2 чемпионата и в будущем сезоне. Согласно данным womo, команда подписывает молодых бразильских футболистов с большим потенциалом, чтобы обеспечить стабильность и высокие результаты. Недавние изменения в тренерском штабе – увольнение Марино Пушича и назначение Арды Турана – также стимулировали руководство клуба к трансферной активности. Уже подписан 19-летний вингер «Сан-Паулу» Лукас Феррейра, а теперь внимание клуба привлек 18-летний атакующий полузащитник «Флуминенсе» Изаки. Это юное дарование готовится к переезду в Украину и обещает стать заметной фигурой в «горняках». Статью подготовила редакция euro.com.ua по материалам источника.

Кто такой Изаки и почему «Шахтер» подписывает его сейчас

Изаки Северино Силва родился 24 февраля 2007 года и начал карьеру в академии «Флуминенсе» в возрасте 10 лет. Именно там скауты заметили его талант и пригласили в Рио-де-Жанейро, где он прошел школу профессионального футбола. Уже в юношеской команде «Флуминенсе» Изаки стал одним из лидеров, забив 6 мячей и отдав 4 результативные передачи в Кубке Бразилии U17. Эксперты выделяют его хладнокровие и способность качественно проявлять себя в самых ответственных матчах, что подчеркивает его потенциал для дальнейшей карьеры в Европе.

Успехи в юношеских сборных Бразилии

Изаки не ограничивался успехами в клубе. За юношеские сборные Бразилии он отличался точными действиями и забитыми мячами в решающие моменты. Один из эпизодов показал, как Изаки получил локтем по лицу от соперника, но продолжил атаку и забил гол. Эта решимость и профессионализм стали причиной того, что европейские клубы начали следить за его карьерой, включая «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

Путь к профессиональному контракту

В 16 лет Изаки подписал первый контракт с «Флуминенсе» с опцией выкупа в 50 миллионов евро до лета 2028 года. В феврале 2025 года клуб предложил ему профессиональный контракт до конца 2029-го года, после чего он дебютировал в Серии А Бразилии в 17 лет 9 месяцев и 12 дней на легендарной «Маракане». Несмотря на травму медиальной коллатеральной связки правого колена в марте 2025 года, Изаки быстро восстановился благодаря профессиональному подходу и поддержке тренерского штаба.

Таблица достижений Изаки в юношеском футболе

Год Турнир Команда Голы Результативные передачи 2022 Национальные турниры «Флуминенсе» U17 5 3 2024 Кубок Бразилии U17 «Флуминенсе» U17 6 4 2025 Юношеская сборная Бразилии U20 2 2

Почему «Шахтер» сделал ставку на Изаки

Переход Изаки в «Шахтер» связан с возможной продажей Георгия Судакова. Молодой бразилец номинально является атакующим полузащитником, но способен играть и на флангах, участвовать в обороне и прессинге. Его статистика впечатляет: высокие показатели выигранных единоборств, точность ударов, эффективность обводок, качественные передачи в финальную треть поля и штрафную соперника.

Преимущества для клуба

Молодой, но опытный игрок в юношеских турнирах и сборных

Гибкость на поле, способен играть на нескольких позициях

Высокая работоспособность и дисциплина

Потенциал для адаптации в атакующем ансамбле «Шахтера»

Возможность заменить ключевого игрока средней линии

Что ожидать от Изаки в «Шахтере»

Изаки еще не полностью готов к статусу лидера команды, но его многогранность делает его ценным приобретением. Руководство клуба надеется, что он быстро адаптируется и внесет вклад в атакующую игру, сохраняя при этом традиционное разделение ролей между украинцами в обороне и бразильцами в нападении. В будущем его присутствие поможет клубу сохранить баланс и повысить конкурентоспособность в УПЛ и еврокубках.

