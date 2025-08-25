Изаки в Шахтере: бразильский талант вместо Судакова

Бронзовый призер прошлого сезона украинской Премьер-лиги «Шахтер» активно укрепляет состав, чтобы оставаться в топ-2 чемпионата и в будущем сезоне. Согласно данным womo, команда подписывает молодых бразильских футболистов с большим потенциалом, чтобы обеспечить стабильность и высокие результаты. Недавние изменения в тренерском штабе – увольнение Марино Пушича и назначение Арды Турана – также стимулировали руководство клуба к трансферной активности. Уже подписан 19-летний вингер «Сан-Паулу» Лукас Феррейра, а теперь внимание клуба привлек 18-летний атакующий полузащитник «Флуминенсе» Изаки. Это юное дарование готовится к переезду в Украину и обещает стать заметной фигурой в «горняках». Статью подготовила редакция euro.com.ua по материалам источника.
Кто такой Изаки и почему «Шахтер» подписывает его сейчас
Изаки Северино Силва родился 24 февраля 2007 года и начал карьеру в академии «Флуминенсе» в возрасте 10 лет. Именно там скауты заметили его талант и пригласили в Рио-де-Жанейро, где он прошел школу профессионального футбола. Уже в юношеской команде «Флуминенсе» Изаки стал одним из лидеров, забив 6 мячей и отдав 4 результативные передачи в Кубке Бразилии U17. Эксперты выделяют его хладнокровие и способность качественно проявлять себя в самых ответственных матчах, что подчеркивает его потенциал для дальнейшей карьеры в Европе.
Успехи в юношеских сборных Бразилии
Изаки не ограничивался успехами в клубе. За юношеские сборные Бразилии он отличался точными действиями и забитыми мячами в решающие моменты. Один из эпизодов показал, как Изаки получил локтем по лицу от соперника, но продолжил атаку и забил гол. Эта решимость и профессионализм стали причиной того, что европейские клубы начали следить за его карьерой, включая «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».
Путь к профессиональному контракту
В 16 лет Изаки подписал первый контракт с «Флуминенсе» с опцией выкупа в 50 миллионов евро до лета 2028 года. В феврале 2025 года клуб предложил ему профессиональный контракт до конца 2029-го года, после чего он дебютировал в Серии А Бразилии в 17 лет 9 месяцев и 12 дней на легендарной «Маракане». Несмотря на травму медиальной коллатеральной связки правого колена в марте 2025 года, Изаки быстро восстановился благодаря профессиональному подходу и поддержке тренерского штаба.
Таблица достижений Изаки в юношеском футболе
|Год
|Турнир
|Команда
|Голы
|Результативные передачи
|2022
|Национальные турниры
|«Флуминенсе» U17
|5
|3
|2024
|Кубок Бразилии U17
|«Флуминенсе» U17
|6
|4
|2025
|Юношеская сборная Бразилии
|U20
|2
|2
Почему «Шахтер» сделал ставку на Изаки
Переход Изаки в «Шахтер» связан с возможной продажей Георгия Судакова. Молодой бразилец номинально является атакующим полузащитником, но способен играть и на флангах, участвовать в обороне и прессинге. Его статистика впечатляет: высокие показатели выигранных единоборств, точность ударов, эффективность обводок, качественные передачи в финальную треть поля и штрафную соперника.
Преимущества для клуба
- Молодой, но опытный игрок в юношеских турнирах и сборных
- Гибкость на поле, способен играть на нескольких позициях
- Высокая работоспособность и дисциплина
- Потенциал для адаптации в атакующем ансамбле «Шахтера»
- Возможность заменить ключевого игрока средней линии
Что ожидать от Изаки в «Шахтере»
Изаки еще не полностью готов к статусу лидера команды, но его многогранность делает его ценным приобретением. Руководство клуба надеется, что он быстро адаптируется и внесет вклад в атакующую игру, сохраняя при этом традиционное разделение ролей между украинцами в обороне и бразильцами в нападении. В будущем его присутствие поможет клубу сохранить баланс и повысить конкурентоспособность в УПЛ и еврокубках.
