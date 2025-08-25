Легенда Ньюкасла назвал виновного в ситуации вокруг Исака

Легенда "Ньюкасла" Алан Ширер резко высказался по поводу ситуации вокруг Александра Исака. По его мнению, главную вину за конфликт несет агент футболиста, который допустил серьезные ошибки во время переговоров.

"Это полный беспорядок. Если бы я был Исаком, то просто уволил бы своего агента, ведь он должен был позаботиться о правильном контракте без каких-либо выходных условий", – заявил Ширер в интервью BetFair.

Он также подчеркнул, что возмущение болельщиков абсолютно понятно, ведь клуб и его сообщество всегда важнее любого игрока: "Фанаты отдают сердце команде, и понятно, что они злятся, когда кто-то отказывается играть. Это выглядит плохо и вредит самому футболисту".

Напомним, что сегодня, 25 августа, "Ньюкасл" сыграет с "Ливерпулем", и форвард остался вне заявки на матч.

www.ua-football.com