Известна заявка сборной Украины на ЧМ по боксу. Почему отсутствует Хижняк?

ФБУ (Федерация бокса Украины) обнародовала заявку национальной сборной на чемпионат мира по боксу 2025.

Турнир в этом году пройдет в Ливерпуле с 4 по 14 сентября.

Заявка сборной Украины

Мужчины: Сийовуш Мухаммадиев (50 кг), Олег Чулачеев (55 кг), Айдер Абдураимов (60 кг), Эльвин Алиев (65 кг), Юрий Захареев (70 кг), Павел Иллюша (75 кг), Матвей Ражба (80 кг), Даниил Жасан (85 кг), Богдан Толмачев (90 кг), Дмитрий Ловчинский (90+ кг).

Женщины: Анна Охота (48 кг), Ярослава Маринчук (51 кг), Виктория Шкеул (54 кг), Дарья-Ольга Гутарина (57 кг), Татьяна Довгаль (60 кг), Наталья Меринова (65 кг), Анастасия Черноколенко (70 кг), Ольга Пилипчук (75 кг), Ирина Луцак (80 кг), Мария Ловчинская (80+ кг).

Отметим, что в заявке национальной команды отсутствует золотой призер Олимпиады Александр Хижняк. По информации портала Lucky Punch, Хижняк продолжает восстанавливаться после операции и связанной с ней паузы.

