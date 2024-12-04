«Это была удача». Промоутер Усика высказался о первом бое против Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Красюк

Александр Красюк, промоутер украинского боксера в супертяжелом весе Александра Усика, поделился ожиданиями от его реванша против британца Тайсона Фьюри:

«Мы видели первый бой. Это была удача для любого фаната бокса увидеть бой такой величины. Два лучших боксера мира сражаются за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе. Вау. Увидеть их второй бой подряд – это почти чудо. Важное, что я хочу отметить – я хочу, чтобы оба парня провели удачный тренировочный лагерь и пришли готовыми, здоровыми и богатыми. Пусть лучший победит. Снова».

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В ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Усик победил Фьюри разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113. Бой-реванш состоится 21 декабря.

sport.ua