На Судакова претендуют ряд английских грандов

Полузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Георгий Судаков попал в поле зрения многих европейских клубов.

Как утверждает издание The Boot Room, за последние 18 месяцев запросы по украинцу в «Шахтер» делали лондонские «Арсенал» и «Челси», а также «Манчестер Сити».

В «Сити» видят в игроке потенциального преемника для Кевина Де Брюйне.

Также на футболиста претендуют «Астон Вилла», «Ньюкасл», «Вест Хэм», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».

Сам Судаков заинтересован в переезде не только в АПЛ, но и в испанскую Ла Лигу.

Руководство «Шахтера» готово вести переговоры по трансферу Судакова, но если предложение будет начинаться с 50 миллионов фунтов.

Напомним, в этом сезоне Судоков провел 20 игр во всех турниров, в которых отличился 8 забитыми мячами и тремя результативными передачами.