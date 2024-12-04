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Футбол

Два клуба Серии А хотят приобрести защитника ПСЖ

Шкриньяр может сменить команду

Два клуба Серии А хотят приобрести защитника ПСЖ

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

    • "Ювентус" и "Наполи“ заинтересованы в приобретении защитника "Пари Сен-Жермен" Милана Шкриньяра.

    Как сообщает La Gazzetta dello Sport, оба клуба видят в словацком футболисте отличное усиление для команды.

    "Наполи" готов предложить "ПСЖ" арендное соглашение с последующим правом выкупа, но это будет зависеть от успеха команды в чемпионате.

    Милан в текущем сезоне сыграл 5 матчей – 381 минута.

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    www.ua-football.com

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