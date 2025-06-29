КАНЕЛО: «Этот боксер лучше Мейвезера. Будет лучший бой в истории»

Getty Images/Global Images Ukraine. Сауль Альварес

Абсолютный чемпион мира Сауль Альварес поделился мыслями о бое с Теренсом Кроуфордом.

«Я думаю, что Теренс Кроуфорд немного лучше Мейвезера, но у меня сейчас больше опыта.

Я не хочу сравнивать этот бой с другими поединками. Я думаю, что этот бой – один из лучших боев в истории бокса.

Поединок между Теренсом Кроуфордом и Саулем Альваресом состоится 13 сентября в Лас-Вегасе, США.

Ранее суперзвездный мексиканский боксер Сауль Канело Альварес, чемпион мира во втором среднем весе по версиям WBC, WBA и WBO, назвал своих любимых боксеров.

sport.ua