Арина Соболенко – о том, что извинилась перед Коко Гауфф за свои слова: “Надеюсь, американские СМИ теперь будут ко мне снисходительны”

Первая ракетка мира Арина Соболенко перед стартом на Уимблдоне рассказала об отношениях с Коко Гауфф после своих скандальных слов, сказанных на пресс-конференции после финала Ролан Гаррос



“Мы всегда хорошо ладили с Коко. Честно говоря, как я уже сказала в своем заявлении и в своем сообщении ей, я не хотела ее обидеть. Я просто была очень расстроена сама собой, и эмоции взяли верх. Я просто потеряла самоконтроль. Я хотела сказать ей это лично, но не была уверена, приедет ли она в Берлин, поэтому мне пришлось написать ей сообщение, чтобы извиниться и убедиться, что она меня поняла. Я не хотела обидеть ее. Конечно, я ее уважаю. Она это знала и она это знает. Я рада, что она сказала: «Да, все в порядке, не волнуйся». Да, как вы видели на видео, между нами все в порядке, мы друзья. Надеюсь, американские СМИ теперь будут ко мне снисходительны”.

Коко Гауфф: “Был соблазн ответить на комментарии Соболенко, потому что ее извинения пришли немного поздно”

“Я сделала то, что сделала. Я получила то, что заслужила. Это было тяжелое время для меня. Я рада, что у меня была книга на Миконосе, поэтому я могла просто отвлечься, читая книгу. Да, я вернулась к чтению (смеется). Итак, урок усвоен. Это точно не повторится. Я должна сказать, что обычно после поражения я чувствую себя довольно хорошо. Я могу принять поражение, конечно. Обычно с этим никогда не бывает проблем. Просто в этот раз мне было очень тяжело. Не знаю почему. Эмоционально я очень хотела победить и была расстроена, что не смогла этого сделать. На корте, да, я иногда могу быть слишком эмоциональной. Я хотела бы это исправить. Я хотела бы сохранить тот настрой, который у меня есть во время турнира, потому что, на мой взгляд, я слишком эмоциональна на последних этапах турниров из-за желания победить. Иногда это берет верх, и я теряю контроль над своими эмоциями. Поэтому я хотела бы улучшить это на последних этапах турнира.

Но, честно говоря, я немного рада тому, что произошло со мной в Париже, потому что я многому научилась. Я смогла поразмыслить над этим и быть откровенной с собой, а не просто игнорировать некоторые вещи. Я думаю, что я многое поняла о себе на последних этапах турниров. Мы поговорили с командой. Я думаю, что мы чему-то научились. Я очень надеюсь, что это больше никогда не повторится”.



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